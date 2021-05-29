TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada Suriyeli 2 işçi yaralandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada Suriyeli 2 işçi yaralandı.

Elmalı'ya bağlı Karyağdı Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen iki Suriyeli inşaat işçisinin bulunduğu traktör malzeme taşınırken, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan 2 işçi mahalle sakinleri tarafından çıkarıldı. Daha sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri ayakta tedavi edilirken, diğeri ise ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı