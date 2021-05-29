TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI
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TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada Suriyeli 2 işçi yaralandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada Suriyeli 2 işçi yaralandı.

Elmalı'ya bağlı Karyağdı Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen iki Suriyeli inşaat işçisinin bulunduğu traktör malzeme taşınırken, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan 2 işçi mahalle sakinleri tarafından çıkarıldı. Daha sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri ayakta tedavi edilirken, diğeri ise ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI
TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI
TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI
TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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