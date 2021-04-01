Traktör devrildi: 2 yaralı
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Traktör devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktör devrildi: 2 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tuzhisar Köyünde traktörün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tuzhisar Köyünde traktörün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Tuzhisar köyünde meydana geldi Ö.D. yönetimindeki 38 TE 063 plakalı traktör yoldan çıktı. Bir ahırın duvarına çarparak durabilen traktörün sürücüsü Ö.D. ile traktörde bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİVAS

Traktör devrildi: 2 yaralı
Traktör devrildi: 2 yaralı
Traktör devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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