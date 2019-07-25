Traktör devrildi : 2 ölü, 1 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İkizli Köyü Eşkielma mevkiinde Hüseyin Ahıska yönetiminde ki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Yasin Ahıska ve Filiz Ahıska kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin Ahıska ise yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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