Traktör Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kastamonu'da evlerine dönen işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan Tekke köyünde sarımsak tarlasında çalışan işçilerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Römorkun altında kalan sarımsak işçisi 58 yaşındaki Zeki Serçe, olay yerinde hayatını kaybetti, 7 işçi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU