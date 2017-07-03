Traktör Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Çakmakbeli mevkiinde meydana geldi. Çakmak köyünden Yıldızeli istikametine giden Mehmet Zicin (29) idaresindeki 58 YA 934 plakalı traktör, Çakmakbeli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü Zicin ile Ahmet Zicin (56) ve Hamide Çelebi (23) yaralandı. Devrilen traktörün altında kalan 10 yaşındaki Zeynep Çelebi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Hamide Çelebi Sivas'a sevk edildi. Kazanın olduğu yolda sıcaktan asfaltın eridiği görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



(Serhat Yılmazer /İHA)