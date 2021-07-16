Traktör devrildi: 1 ölü
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Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Polateli ilçesine bağlı Söğütlü köyünde Sebahattin Kartal (76) yönetimindeki 79 AG 970 plakalı Massey Fergusun marka traktör seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek üzüm bağlarında devrilmesi sonucu traktör sürücüsü Sebahattin Kartal ağır yaralandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Sebahattin Kartal, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS

Traktör devrildi: 1 ölü
Traktör devrildi: 1 ölü
Traktör devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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