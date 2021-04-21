Traktör devrildi: 1 ölü
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Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Gündeğer köyünde Osman Demirkıran (79) yönetimindeki 79 AZ 471 plakalı Massey Ferguson marka traktör ile arazisini sürerken, arazinin engebeli olması nedeniyle traktör verildi. Traktörün altında kalan Osman Demirkıran olay yerinde hayatını kaybetti. Osman Demirkıran'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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