Traktör devrildi: 1 ölü
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
15.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:44
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, traktörle tarlada çalışan Cemalettin Koca (68), meyilli arazide direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA