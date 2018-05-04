Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde 59 yaşındaki Ahmet Türk yönetimindeki traktörün engebeli arazide devrildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Ahmet Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Türk'ün cenazesinin Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KİLİS