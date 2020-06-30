Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

30.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:12

Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şefik Aldemir'in (84) kullandığı 48 HL 673 plakalı traktör, Tekke Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sürücü Aldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörden düşerek yaralanan Mustafa Özdemir (38) Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aldemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Manşet

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