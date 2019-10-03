Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.
Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.
Fatma Çolak'ın kullandığı traktör, Yayladağı ilçesi Çayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Traktördeki 4 yaşındaki Emirhan Çolak hayatını kaybetti, annesi Fatma Çolak yaralandı.
Yaralı Çolak, Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun cenazesi ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.