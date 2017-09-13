Traktör Devrildi 1 Kişi Yaralandı

Düzce Merkeze bağlı Yeni Karaköy'de Sefer V. idaresindeki traktör devrildi, sürücüsü yaralandı.



Kaza Düzce Merkeze Yeni Karaköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sefer V. traktörü ile tarlaya giderken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktör devrildi. Traktörün devrilmesiyle yaralanan Sefer V. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE