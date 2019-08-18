Traktör altında kalan karı koca öldü

Traktör altında kalan karı koca öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan karı koca hayatını kaybetti.

18.08.2019 16:32
Traktör altında kalan karı koca öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Çimenli Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Yusuf Yüksel (69) yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi Hatun Yüksel (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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