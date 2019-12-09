Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı
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Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı

Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün 20 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 yaralındı.

09.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:58
Traktör 20 metrelik şarampole uçtu; 1'i ağır 2 yaralı

'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün 20 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 yaralındı.


Alınan bilgilere göre kaza Bilecik'in ilçesine bağlı Tongurlar köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki 11 AU 654 plakalı traktör sürücüsü Necmettin Avcı(68), Çağlayan mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan aracın traktör bölümü ayrı, römork bölümü ise ayrı yerlere savruldu. Kazada araç sürücüsü Necmettin Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Azime Avcı (66) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan sürücü Bilecik Devlet Hastanesine, Azime Avcı ise Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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