Train haritası CS: GO'nun Aktif Görev Havuzundan çıkartıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Train haritası CS: GO'nun Aktif Görev Havuzundan çıkartıldı

Train haritası CS: GO'nun Aktif Görev Havuzundan çıkartıldı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Train haritasından üzen bir haber geldi.

3 Mayıs Pazartesi gününün son saatlerinde oyuncular ile bir araya gelen CS: GO güncellemesinin detaylarını sabah saatlerinde sizler ile paylaşmıştık. Kırık Diş Operasyonu'nun sona erdiği ve Yılan Isırığı Kasasının oyuna eklendiği güncellemeye Train haritası damga vurdu.

3 Mayıs 2021 güncellemesi ile birlikte Aktif Görev Grubu ve diğer oyun modlarındaki harita havuzlarında değişiklikler yapıldı. Aktif Görev Grubu harita havuzu içerisinden Train çıkartılırken, Ancient sevilen haritanın yerine eklendi.

Scrimmage, Normal ve Ölüm Maçı oyun modlarından ise Apollo, Engage ve Anubis haritaları çıkartıldı, Grind ve Mocha haritaları eklendi. Wingman oyun modunda ise Calavera ve Pitstop, Elysion ve Guard'ın yerine eklendi.

Train haritası Aktif Görev Grubu harita havuzu içerisinden çıkartılmasının ardından pek çok oyuncu da üzüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu isimlerden biri de ülkemizde oldukça sevilen pashaBiceps oldu. 33 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımda "Ivy de_train'de en sevdiğim yerdi. Seni çok özleyeceğim." dedi.

3 Mayıs 2021 güncelleme notlarını okumak isterseniz tıklayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Tam kapanmada banka şube çalışma sürelerinde emekliler için düzenleme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Serdar Aziz Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Train haritası CS: GO'nun Aktif Görev Havuzundan çıkartıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:54:35. #1.15#

title