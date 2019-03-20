Trafoya Giren Kedi Elektrik Kesintisine Neden Oldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi elektrik akımına kapılarak telef olurken elektrik kesintisine neden oldu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrik trafosuna giren kedi elektrik akımına kapılarak telef olurken elektrik kesintisine neden oldu.
Sandıklı İlçesi Hacı Bekir Sokak'taki trafonun altındaki boşluktan trafonun içine giren kedi elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Çevredeki vatandaşlar trafodan gelen kötü koku üzerine durumu elektrik arıza ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen elektrik arıza ekibi sokakta ki elektriği keserek trafoyu açtı.
Trafonun içinde elektrik akımına kapılarak ölen kediyi bulunduğu yerden çıkaran ekipler trafonun etrafında ki boşlukları da taşla kapatarak sokağa yeniden elektrik verdi.
Kaynak: AA