Trafoya giren hırsızlar küle döndü
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Trafoya giren hırsızlar küle döndü

Trafoya giren hırsızlar küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 2 hırsız, trafonun kablolarını çalmak isterken 34 bin volt akıma kapıldı.

Bursa'da 2 hırsız, trafonun kablolarını çalmak isterken 34 bin volt akıma kapıldı.

Olay Yıldırım'a bağlı 152 Evler 1. Evren Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gelirim trafosuna giren ve inşaat eldiveni takarak kabloları çalmak isteyen hırsızlar, 34 bin volt elektrik akımına kapıldı. Vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen hırsızlardan biri can havliyle kendini dışarı attı ve 100 metre ileride bulunan parkta bayıldı. Diğer hırsız ise trafodan çıkamadı.

Trafoda meydana gelen patlamanın sesini duyan mahalle sakinleri koşarak sokağa geldi. İçeride bir vatandaşın olduğunu gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Elektrik dağıtım şirketine bilgi verilerek ekip istendi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, önce patlama sesi duyduklarını, sonra evlerde kısa süreli elektrik kesintisi olduğunu, sokağa çıktıklarında ise vücutlarında ağır yanıklar bulunan iki kişiyi gördüklerini anlattılar. - BURSA

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Trafoya giren hırsızlar küle döndü
Trafoya giren hırsızlar küle döndü
Trafoya giren hırsızlar küle döndü
Trafoya giren hırsızlar küle döndü
Trafoya giren hırsızlar küle döndü
Trafoya giren hırsızlar küle döndü
Trafoya giren hırsızlar küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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