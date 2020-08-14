Trafoya Düşen Yıldırım Korkuttu
Bu görüntü Galler'de, 18 yaşındaki kızıyla birlikte, gökkuşağını görüntülemek için evlerinin penceresinde çekim yapan Donna Tizzard'a ait. Tizzard, gökkuşağı yerine Kuzey Galler'de bir trafoya yıldırım düştüğü anı görüntüledi.
14.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:39
Bu görüntü Galler'de, 18 yaşındaki kızıyla birlikte, gökkuşağını görüntülemek için evlerinin penceresinde çekim yapan Donna Tizzard'a ait. Tizzard, gökkuşağı yerine Kuzey Galler'de bir trafoya yıldırım düştüğü anı görüntüledi
Kaynak: DailyMotion.com