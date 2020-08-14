Trafoya Düşen Yıldırım Korkuttu
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Trafoya Düşen Yıldırım Korkuttu

Bu görüntü Galler'de, 18 yaşındaki kızıyla birlikte, gökkuşağını görüntülemek için evlerinin penceresinde çekim yapan Donna Tizzard'a ait. Tizzard, gökkuşağı yerine Kuzey Galler'de bir trafoya yıldırım düştüğü anı görüntüledi.

14.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:39

Bu görüntü Galler'de, 18 yaşındaki kızıyla birlikte, gökkuşağını görüntülemek için evlerinin penceresinde çekim yapan Donna Tizzard'a ait. Tizzard, gökkuşağı yerine Kuzey Galler'de bir trafoya yıldırım düştüğü anı görüntüledi

Trafoya Düşen Yıldırım Korkuttu

Kaynak: DailyMotion.com

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