Trafoya Düşen Yıldırım Korkuttu Bu görüntü Galler'de, 18 yaşındaki kızıyla birlikte, gökkuşağını görüntülemek için evlerinin penceresinde çekim yapan Donna Tizzard'a ait. Tizzard, gökkuşağı yerine Kuzey Galler'de bir trafoya yıldırım düştüğü anı görüntüledi.

Bu görüntü Galler'de, 18 yaşındaki kızıyla birlikte, gökkuşağını görüntülemek için evlerinin penceresinde çekim yapan Donna Tizzard'a ait. Tizzard, gökkuşağı yerine Kuzey Galler'de bir trafoya yıldırım düştüğü anı görüntüledi Kaynak: DailyMotion.com