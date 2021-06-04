Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
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Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı

Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkan TIR, trafoya çarpınca üzerine elektrik tellerinin düşmesi nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkan TIR, trafoya çarpınca üzerine elektrik tellerinin düşmesi nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Batı çevre yolu cezaevi kavşağında, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen TIR, dün akşam kontrolden çıkarak, trafoya çarptı. Çarpmanın etkisiyle üzerine elektrik telleri düşen TIR, yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. 


Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı
Trafoya çarpan TIR, düşen elektrik telleriyle alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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