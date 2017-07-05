Trafolara 15 Temmuz Resimleri Çizildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki trafolara, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan resimler çizildi.



Güzel sanatlar mezunu iki kişi tarafından 22 trafoya yapılan resimler, Balıkesirliler tarafından beğenildi.



Gençler de çizilen resimlerin önünde özçekim (selfie) yaptı.



Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçe girişine yaptırdıkları 15 Temmuz Anıtı ile "en anlamlı anıt" ödülünü aldıklarını anımsattı.



Bu kez de trafolara 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çizimler yaptırdıklarını belirten Kafaoğlu, "Trafolara çizilen 15 Temmuz temalı resimlerle vatandaşların hafızasında 15 Temmuz'u diri tutmak istiyoruz. 15 Temmuz, ülkemizin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra karşılaştığı en büyük tehlikeydi. Kara bir geceydi ve sıradan bir darbe girişimi değildi. Türkiye, çok darbeler gördü ama hiçbiri 15 Temmuz'a benzemiyordu." dedi.