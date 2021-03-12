Trafolar yıllarca kadın hakları için konuşacak
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Trafolar yıllarca kadın hakları için konuşacak

12.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:59
Trafolar yıllarca kadın hakları için konuşacak

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kadın hakları için 12.trafosunu boyadı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kadın hakları için 12.trafosunu boyadı. Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ile bir iş birliğine imza atıldı. İş birliği kapsamında cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konuları Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ndeki trafoya resmedildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ve Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ile iş birliği yaparak cinsiyet eşitliği ile eşit haklara vurgu yaptı. Kadın haklarının yalnızca 8 Mart'ta değil yılın her anında var olduğuna dikkat çeken UEDAŞ, Kadın Hakları Merkezi ile birlikte Bursa'nın Osmangazi İlçesindeki trafoya "Sanatta, eğitimde, bilimde, siyasette, evde, işte, adalette, birlikteyiz birlikte varız, yanınızdayız" başlığı ile görsel resmedildi. Trafolarda kadınların hayatın her alanında var olduğunun yanı sıra ihtiyaç durumunda ulaşabilecekleri irtibat numaralarına yer verildi.

2017'de hayata geçirilen ve sektörde öncü olan Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında bugüne kadar 54 trafo boyanarak sosyal konulara dikkat çekildi. Proje kapsamında emniyet kemerinden, kan bağışına, kadına şiddetten pandemi sürecine kadar birçok konu başlığı trafolara taşındı. Pandemi dönemine özel maske kullanımı, sosyal mesafe ve sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkat çeken temalarda trafolar boyandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadınların gücüne dikkat çeken UEDAŞ, önümüzdeki dönemde trafonun sadece içinde değil dışında da herkesin hayatını aydınlatmaya devam edecek. - BURSA

Trafolar yıllarca kadın hakları için konuşacak
Trafolar yıllarca kadın hakları için konuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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