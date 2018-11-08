Trafolar, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Dikkati Çekti

UEDAŞ ve BUİKAD toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkati çekmek adına anlamlı bir projeye imza attı. Bursa Beşevler'de yer alan bir trafo binasına "Emeğin Cinsiyeti Olmaz" mesajı yazdırılarak iş hayatında cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, "Biz alın terinin, emeğin cinsiyeti olmaz diyoruz. UEDAŞ ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projenin kadınların iş hayatında uğradığı cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasına destek olacağına inanıyoruz" dedi.

Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren ve 3.1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumu bilinçlendirme çalışmalarına da katkı sunuyor. UEDAŞ, bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeğine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket "Trafolar Konuşuyor" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bursa Beşevler'de bulunan bir trafoya, "Emeğin Cinsiyeti Olmaz" mesajını grafiti sanatçılarına uygulatarak görsel olarak da dikkat çekti. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) destekleriyle gerçekleşen proje ile iş hayatında ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliğinin önemine değinildi. BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce uygulamanın yapıldığı bölgeyi ziyaret ederek incelemede bulundu.

UEDAŞ kadın haklarına kayıtsız kalmıyor

UEDAŞ ve BUİKAD, kadına şiddet, kadın emeği, kadın sağlığı ve kadının iş hayatındaki mücadelesinde birlikte hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde, BUİKAD'ın destekleri ile Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya, "Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir" mesajını yazdıran UEDAŞ, kadının çalışma ve toplumsal hayattaki önemini vurgulamıştı.

Trafolar sosyal mesjalarla renkleniyor

"Trafolar Konuşuyor" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "Engel Sen Olma", "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar", "Risk Alma Önlem Al","Kadına şiddete, dur de" bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. UEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir'de belirlenen 30 trafo proje kapsamına dahil edildi. Geçtiğimiz yıl başlanan projenin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle ulusal çapta yaygınlaşması hedeflenirken, atıl durumdaki trafolar da değerlendiriliyor. - BURSA