Trafolar boyanıyor şehir renkleniyor
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Trafolar boyanıyor şehir renkleniyor

Trafolar boyanıyor şehir renkleniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Uşak'ı sanat şehrine çevirmek için kolları sıvayan Uşak Belediyesi, bu alanda ortaya koyduğu birçok önemli projenin yanı sıra şimdi de bir ay sürecek trafo boyama çalışmasını başlattı.

Uşak'ı sanat şehrine çevirmek için kolları sıvayan Uşak Belediyesi, bu alanda ortaya koyduğu birçok önemli projenin yanı sıra şimdi de bir ay sürecek trafo boyama çalışmasını başlattı. Boyama işlemini bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren Uşak Belediyesi birçok önemli mesajı duvarlara yansıtıyor.

Uşak Belediyesi tarafından, farkındalık oluşturmak adına şehrin çeşitli noktalarında yer alan 31 trafonun 100'e yakın yüzeyinde hayvan sevgisi, kadına şiddete hayır, kitap okumanın önemi gibi konular işleniyor.

Çalışma ile "Doğayı sev yarını koru", "Alkole değil hayata bağımlı ol", "Bir kap mama bir kap su", "Ağaç dik doğaya can ver" gibi sloganlar resimlerle birleştiriliyor.

Uşak'ın kültürel ve geleneksel değerlerinin de yansıtıldığı çalışmalarla Uşak'ın mevcut görünümünün daha da renklendirilmesi hedefleniyor.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve adeta şehre neşe katan çalışma vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor.

Kaynak: Habermetre

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