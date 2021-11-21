TRAFODAKİ PATLAMA TEDİRGİN ETTİ

ŞANLIURFA'da yağış sırasında trafoda meydana gelen patlama tedirginliğe neden oldu.

Kentte iki gündür etkili olan yağışlar sırasında Yenice Mahallesi'ndeki bir trafoda aşırı ısınma sonucu patlama oldu. Patlama paniğe neden olurken, mahallede elektrik kesildi. Patlama sesi üzerine dışarı çıkan kişi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Alev topuna dönen direğin altında park halindeki araçların yanma tehlikesini de gören kişi, bir yandan görüntülediği olayı bir yandan da spiker gibi anlattı.

Patlamanın ardından uzun süre elektriksiz kalan mahalleye, ekiplerin onarım çalışmasının ardından yeniden enerji verildi.