Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı
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Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı

30.10.2020 08:50 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:54
Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, trafodaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan elektrik dağıtım şirketinin 2 çalışanı yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, trafodaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan elektrik dağıtım şirketinin 2 çalışanı yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Trafodaki arızayı gidermeye çalışan elektrik dağıtım şirketi çalışanları Salih D. ve Sedat K. akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan 2 işçiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. El ve yüzlerinde yanıklar oluşan Salih D. ve Sedat K. tedavi altına alındı.


Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı
Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı
Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı
Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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