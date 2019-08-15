Trafoda patlama sonucu yangın kamerada

Trafoda patlama sonucu yangın kamerada

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı.

15.08.2019 00:18
Trafoda patlama sonucu yangın kamerada

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sıcak hava nedeniyle elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu alev aldı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezindeki eski öğretmen evinin yanında bulunan elektrik direğindeki trafoda çok sayıda patlamalar meydana geldi. Sonrasında çıkan yangın bir vatandaşın cep telefon kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler ise o anları korkuyla izledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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