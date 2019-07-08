Trafoda mahsur kalan kedi kurtarıldı
BİNGÖL'de, trafoda mahsur kalan yavru kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
BİNGÖL'de, trafoda mahsur kalan yavru kedi, elektrik dağıtım şirketi ekiplerince kurtarıldı.
Kredi Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurdun bahçesindeki elektrik trafosuna ölçüm yapmaya gelen ekipler, içeriden kedi sesi geldiğini duyunca arama yaptı. Trafonun içinde yavru kedinin mahsur kaldığını gören ekipler, enerjiyi kesip, içeriden kediyi çıkardı. Bahçeye çıkarılan yavru kediye yiyecek ve su verildi.
- Bingöl
Kredi Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurdun bahçesindeki elektrik trafosuna ölçüm yapmaya gelen ekipler, içeriden kedi sesi geldiğini duyunca arama yaptı. Trafonun içinde yavru kedinin mahsur kaldığını gören ekipler, enerjiyi kesip, içeriden kediyi çıkardı. Bahçeye çıkarılan yavru kediye yiyecek ve su verildi.
- Bingöl
Kaynak: DHA
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