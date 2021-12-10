Trafoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Trafoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

TORBALI, İZMİR (İHA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir trafoya girdiği iddia edilen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çarşamba günü akşam saatlerinde, Yeniköy-Özbey arasında bulunan Ada mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan fabrikada elektrikler kesilince, trafoya gelen elektrik ustası ve fabrika yetkilileri, bir kişiyi yerde hareketsiz yatar halde buldu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede C.U. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.U.'nun kablo hırsızlığı yapmak için trafoya girdiği öne sürüldü. C.U.'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

Emekli öğretmen, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Sabaha kadar başında beklemiş

 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi

 Hamileyken öldürülen Sezen cinayetinde davanın seyrini değiştirecek detay! Katil, kar maskesiyle gelmiş

Hamileyken öldürülen Sezen cinayetinde davanın seyrini değiştirecek detay! Katil, kar maskesiyle gelmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title