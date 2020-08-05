Trafoda çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
05.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 21:06
Kırıkkale'de elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi 652. Sokaktaki bir elektrik trafosunda patlamanın ardından yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce çevrede önlem alınmasının ardından, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA