Trafoda çıkan yangın korkuttu; 7 mahallede elektrik kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafoda çıkan yangın korkuttu; 7 mahallede elektrik kesildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trafoda çıkan yangın korkuttu; 7 mahallede elektrik kesildi
10.08.2020 02:37 | Son Güncelleme: 10.08.2020 03:00

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede korku yaratan yangın nedeniyle 7 mahallede elektrik kesildi.

Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda bulunan elektrik trafosunda saat 00.30 sıralarında  bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Trafodan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Kervansaray, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan Mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Yangın çevrede korku yaratırken vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak çalışmaları izledi. Elektrik dağıtım şirketi tarafından kesintinin sona ermesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlardan Ali Özdemir, çıkan yangın nedeniyle mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandığını belirtti. Kerem İz ise "Evde otururken bir anda elektrikler kesildi. Balkona çıktığımda dumanların çıktığını gördüm. Sokağa çıktığımda yangın başladı. Elektriğimiz kesildi, İtfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Dünya
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Politika
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi Spor
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı 'Evine dön' çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil Politika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime...
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
Kan donduran olay! Bir baba, önce 7 yaşındaki kızını sonra kendisini astı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde
Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı deniz yetki anlaşmasına karşı çıktı: Yok hükmünde
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein, ağına Paris Hilton'u düşürmek istemiş
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
İstanbul'da dudak uçuklatan kuyumcu vurgunu! Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maskeyi çenesinin altına takanlara uyarı: Yanlış yapıyorsunuz
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak
Fenerbahçe, Doğukan Sinik için Antalyaspor'a resmi teklif yapacak
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek
Galatasaray, Radamel Falcao'nun maaşında indirim yapmasını isteyecek
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Beren Saat Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Bursa Otobüs Lübnan
Şu an buradasınız: Trafoda çıkan yangın korkuttu; 7 mahallede elektrik kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 03:21:35. #1.14#
title