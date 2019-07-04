Trafoda çıkan dumanlar korkuttu

Trafoda çıkan dumanlar korkuttu

Adıyaman'da, bir elektrik trafosunda yükselen dumanlar vatandaşların korkusuna neden oldu.

Trafoda çıkan dumanlar korkuttu

Adıyaman'da, bir elektrik trafosunda yükselen dumanlar vatandaşların korkusuna neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Yeni Pınar Camii yanında bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi. Çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında çıkan dumanlar kesildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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