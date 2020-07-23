Trafoda çalışırken elektrik çarptı Trafoda çalışırken elektrik çarptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafoda çalışma yapan elektrik şirketi çalışanı elektrik akımına kapıldı.

Trafoda çalışırken elektrik çarptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafoda çalışma yapan elektrik şirketi çalışanı elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları ve çevre esnafı işçiyi kurtarabilmek için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi Terzi İbrahim Özkeskin Meydanı civarındaki bir trafoda çalışma yapan Hurşit S. elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çevre esnafı ve Sarıtaş'ın mesai arkadaşları, yaralı işçiyi alıp bölgedeki bir ağacın yanına götürdü. İşçiyi toprağa yatırıp, vücudunun bir kısmını da toprakla örtmeye çalışan vatandaşlar bir taraftan da 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydandan geçen kimi vatandaşlar da neler olup bittiğini anlamak için olay yerinde toplanınca bölgede yoğunluk oluştu.112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisi, gazeteci sanıp üzerine yürüdüler

İhbarı değerlendirip olay yerine gelen polis ekibi, polis kamerasıyla yaşananları görüntüledi. O sırada polisi gazeteci sanan kimi vatandaşlar, polise saldırmak istedi. Araya esnaf ve olay yerindeki diğer polisler girerek olayın büyümesini önledi.

Kaynak: İHA