Trafo Yanında Alev Alan Hurda Aracı İtfaiye Söndürdü

Samsun'da elektrik trafosu yanında alev alan hurda aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu polis noktası karşında elektrik trafosu yanında bulunan hurda araç henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Samsun Büüyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını trafoya sıçramadan kısa sürede söndürdü.