Son dakika haber: Trafo yangını nedeniyle toplu konutların bir bölümünün elektriği kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Trafo yangını nedeniyle toplu konutların bir bölümünün elektriği kesildi

Son dakika haber: Trafo yangını nedeniyle toplu konutların bir bölümünün elektriği kesildi
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Edirne'de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barutluk Mahallesi Fırınlarsırtı TOKİ Konutları 3. etaptaki trafodan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, trafodaki yangını söndürdü.

TREDAŞ ekipleri, toplu konutlara yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi

 Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title