Son dakika haber: Trafo yangını nedeniyle toplu konutların bir bölümünün elektriği kesildi
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Edirne'de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
EDİRNE (AA) - Edirne'de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barutluk Mahallesi Fırınlarsırtı TOKİ Konutları 3. etaptaki trafodan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.
Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, trafodaki yangını söndürdü.
TREDAŞ ekipleri, toplu konutlara yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlattı.
AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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