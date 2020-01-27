Trafo yangını
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Trafo yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

27.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:11
Trafo yangını

'nın ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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: Trafo yangını
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