Trafo yangını
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.