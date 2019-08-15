Trafo yangını

15.08.2019 13:15

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Camikebir Mahallesi'nde elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA