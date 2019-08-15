Trafo yangını

Trafo yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.08.2019 13:15
Trafo yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Camikebir Mahallesi'nde elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Trafo yangını
Kaynak: AA
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