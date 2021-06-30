TRAFO YANDI, GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

ANTALYA'da trafo kablolarından meydana gelen yangında duman gökyüzünü kapladı.

ANTALYA'da trafo kablolarından meydana gelen yangında duman gökyüzünü kapladı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki trafoda meydana geldi. Trafonun kablolarının bir anda alev almasıyla alevlerin yanı sıra gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kablolardan çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Elektrik şirketi ekipleri de yangın noktasına gelerek olası tehlikeye karşı elektrik akımını kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı