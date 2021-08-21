Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü

Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik kurumuna bağlı ekiplerin alt yapı çalışmasında, trafo indirme işlemi yaparken trafo vinçten yola devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik kurumuna bağlı ekiplerin alt yapı çalışmasında, trafo indirme işlemi yaparken trafo vinçten yola devrildi.

Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, enerji alt yapı çalışması yapan elektrik kurumuna bağlı ekipler, vinç yardımı ile trafo indirme işlemi yaptığı sırada, trafo vinçten yola düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, ulaşım Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine yaklaşık bir saat kapalı kaldı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar yaşandı. Polis ekipleri yaptığı çalışma ile trafiği alternatif yoldan sağlayarak trafiği kısmen rahatlatmaya çalıştı. Trafo ise olay yerine gelen vinç yardımı ile yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü
Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü
Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trafo vinçten düştü, faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:27:09. #1.16#

title