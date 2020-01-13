Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı
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Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı ısınan trafo bomba gibi patladı.

13.01.2020 18:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:26
Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı

Diyarbakır'ın ilçesinde aşırı ısınan trafo bomba gibi patladı.


Bismil ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükseldiği trafo kısa bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlama anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Dicle Elektrik ekipleri tarafından trafonun onarılması için bakım onarım çalışması başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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