Trafo merkezine kablo hırsızlığı için girdi; akıma kapılarak ağır yaralandı

BALIKESİR'de şüpheliler O.E. (22), M.S. (17), A.Ç. (22) ve B.K. (21), kablo hırsızlığı amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Kontrol Şefliği'ne ait trafo merkezine girdi. Şüphelilerden O.E. akıma kapılarak ağır yaralanırken, kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından aranıyor.

Balıkesir'de gece yarısı TCDD'ye ait trafo merkezine hırsızlık amacıyla giren şüpheli O.E., M.S., A.Ç. ve B.K., yüksek gerilim bulunan bakır kabloları kesmeye başladı. Şüphelilerden 3'ü kablo dolu çuvalları taşırken güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. O.E. ise, kablo keserken yüksek gerilime kapıldı. Elektrik akımına kapılan kişi, arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldü.

Jandarma, kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.