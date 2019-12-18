Trafo hırsızları suçüstü yakalandı

18.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:37

ADANA'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığına teşebbüs eden 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Yumurtalık İlçesi Gölovası Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda hırsızlık yapılacağı yönünde ihbar alan jandarmaya ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı sırada şüpheli Ş.T., Y.A. ve Y.A., araçla kaçmaya çalıştı. Ekipler, peşine düştüğü aracı Ceyhan ilçe sınırları içesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yakalandığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri eldivenler, trafoları yere indirmekte kullandıkları halatlara el konuldu. Ş.T'nin üzerinde yapılan aramada 1,14 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli, tutuklanarak Ceyhan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: DHA