Trafo alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trafo alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Trafo alev alev yandı Kocaeli'de trafoda çıkan yangın korkuttu Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden kontrol altına alındı.

KOCAELİ (İHA) - - Trafo alev alev yandı

Kocaeli'de trafoda çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Derince ilçesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ana trafolardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler yükselirken, olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yetkililer, Derince'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Trafo alev alev yandı

Trafo alev alev yandı

Trafo alev alev yandı

Trafo alev alev yandı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

3 katlı binada korkutan patlama! 1 kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü

3 katlı binada korkutan patlama! 1 kişinin yaralandığı olayda facianın eşiğinden dönüldü

 Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

Alevlere teslim olan evde can pazarı! Tüm birikimini kaybeden adam diz çöküp ağladı

 Cesedi, yanan otomobilin bagajından çıkmıştı! Tüyler ürperten ölümde sır perdesi aralandı

Cesedi, yanan otomobilin bagajından çıkmıştı! Tüyler ürperten ölümde sır perdesi aralandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title