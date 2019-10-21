Trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısına otomobil çarptı
Mersin'de otomobilin çarptığı trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı yaralandı.
Mersin'de otomobilin çarptığı trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcısı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'e, dün gece ekiplerle merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde görevli olarak yolda durduğu esnada M.G.K'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan ve ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özer'in, birçok kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.G.K, gözaltına alındı.