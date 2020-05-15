Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti
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Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti

Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti Dur ihtarına uymayan sahte plaklı araçla nefes kesen kovalamaca: 2 gözaltı Bursa'nın İnegöl İlçesinde 3 kafadarın sahte plakalı trafikte men edilen araçla şehir turu karakolda bitti.

Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti
15.05.2020 01:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:45

Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti

Dur ihtarına uymayan sahte plaklı araçla nefes kesen kovalamaca: 2 gözaltı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde 3 kafadarın sahte plakalı trafikte men edilen araçla şehir turu karakolda bitti. Polisle şahısların arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca da iki şahıs tarlalık alanda gizlenirken yakalandı bir şahıs ise kaçtı.

Alınan bilgilere göre İnegöl organize sanayinde otomobille tehlikeli hareketler yapan ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Gelen ekipleri gören şahıslar polislerin dur ikazına uymayarak kilometrelerce ters istikametten trafikte seyir ettiler. Ekiplerin tüm ikazlarına rağmen canları hiçe sayan 3 kafadar polislerde kaçamayacaklarını anlayınca otomobili bırakıp yaya olarak kaçtılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak her yeri didik didik aradılar. Yapılan aramada şahıslardan F.Ç ile M.A buğday tarlasında gizlenmiş vaziyette yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. A.A isimli şahıs ise kaçarak kayıplara kaçtı. Polis ekipleri her iki şahsı gözaltına alarak ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Otomobil üzerinde takılı olan 06 PBF 81 plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan iki şahsında 20 yaş altı olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyet ekipleri şahıslara yasak olmasından dolayı sokağa çıkmaktan dolayı şahıslara ayrı ayrı 3 Bin 182 TL para cezası keserken, sahte plakalı araçla gezmekten,polisin dur ikazına uymamaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten dolayıda ayrı ayrı işlem yapacak. Terk edilmiş otomobil ise gelen çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Trafikten men edilen sahte plakalı araçla şehir turu karakolda bitti

Kaynak: İHA

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