Trafikten men edilen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderildi

13.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:48

Sandıklı ilçesinde bir yediemin deposunda yaklaşık 5 yıldır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderildi.

Çeşitli nedenlerle trafikten men edilen ve ömrünü tamamlamış motosikletler, Milli Emlak Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yediemin deposundan alınarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Makine Kimya Tesisleri'ne gönderildi.

Motosikletlerin İzmir Aliağa ve Ankara Kırıkkale'deki Makine Kimya Tesisleri'ne gönderildiğini ifade eden otopark işletmecisi Cihan Yurtseven, motosiklet ve araçların uzun süre otoparkta bekletilmesinin ekonomiye bir katkısının olmadığını belirtti.



Bekletilen araçların kendileri içinde sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Yurtseven, şöyle konuştu:

"Araç ve motosikletler yüklendi Makine Kimya'ya gidecek ve geri dönüşüm olarak geri dönecek. Bizim devletimizden beklentimiz bu tür araçların fazla yediemin deposunda kalmamasını istiyoruz. Uzun süreli araçların burada kalmaması için yardım bekliyoruz. Bu araçlar yaklaşık 4-5 yıldır bizimle burada. Yüklenen araçların yanı sıra diğer otoparkın etrafında görülen araçlarda uzun süre burada yatıyor. Bunlara bir çözüm gelmesini istiyoruz. Bizim için ve vatandaşlar için risk taşıyor. Bunlarda gidecek sonuçta Milli Emlak'a belli bir süre tayin edilmesini istiyoruz. Araçların uzun süreli kalmasını istemiyoruz."

Kaynak: AA