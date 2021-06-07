Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
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Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu Antalya'da bir yıldır garajda kilitli hurdaya dönmüş motosiklete 150 kilometre uzaktan gelen ceza 31 yıllık kadın şoförü şoke etti Motor bloğu sökülmüş, tekerlerinin birisi yerinden çıkan motosiklete 3 farklı olaydan bin 967 TL ceza...

Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu

Antalya'da bir yıldır garajda kilitli hurdaya dönmüş motosiklete 150 kilometre uzaktan gelen ceza 31 yıllık kadın şoförü şoke etti

Motor bloğu sökülmüş, tekerlerinin birisi yerinden çıkan motosiklete 3 farklı olaydan bin 967 TL ceza geldi

Motosiklet sahibi 31 yıllık şoför kadın: "Mahkemeye başvurmamı ya da cezayı ödememi istiyorlar"

ANTALYA - Antalya'da bir evin kilitli garajında motor bloğu ve tekerlerinden birisi sökülerek hurdaya terk edilmiş motosiklete Alanya ilçesinde 3 farklı suçtan bin 967 TL trafik cezası yazıldı. Kilitli garajda tozlar arasında adeta görünmez hale gelen motosikletine 150 kilometre uzaklıktan gelen cezalar karşısında hayatının şokunu yaşayan 31 yıllık şoför Nazmiye Şanlı Koptur, "Böyle bir şey hiçbir zaman başıma gelmemişti. Bu motorun gerçekten nasıl Alanya'ya gittiğini ve orada nasıl trafiği tehlikeye düşürdüğünü anlayamadım, şoktayım" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Şanlı Koptur (51), oğluna 2017 yılında 07 AGT 73 plakalı Yamaha marka motosikleti satın aldı. Koptur'un oğlu motosikleti 2019 yılına kadar kullandı. 2020 yılının ilk aylarından itibaren garaja terk edilen motosiklet bir daha kullanılmadı. Motosikleti yeniden kullanmak isteyen aile 7 ay önce motor bloğunu sökerek saniyeye bakıma gönderdi. Bu süreç zarfında motosikletin arka lastiği de söküldü. Garajda kilitli bir şekilde duran motosikletin adeta tozdan görünmez hale geldiği görüldü.

3 farklı suçtan bin 967 TL

Nazmiye Şanlı Koptur, 13 Mayıs tarihinde evine gelen ceza makbuzu ile adeta hayatının şokunu yaşadı. Ceza makbuzunu inceleyen kadın, garajda kilitli duran motosiklete Alanya ilçesinde kırmızı ışık ihlalinden, makas atma ve trafiği tehlikeye düşürme suçlarından bin 967 TL ceza yazıldığını gördü. Yazılan cezaya motosikletinin fotoğraflarını çekerek isyan eden kadın, bugüne kadar başvuru yaptığı mercilerden bir sonuç alamadı.

"Tek suçum trafikten düşürmemek oldu"

Yaşadıklarını anlatan Nazmiye Şanlı Koptur, "Motoru 2017 yılında satın aldım. 2019 yılına kadar binildi, 2020 yılının ilk aylarından bu yana bu şekilde bekliyor. Motor bloğu 7 ay önce sökülerek saniyeye gönderdik. Tek suçum trafikten düşürmemek oldu. Onu da tekrar toplarız oğlum biner diye düşürmedim. Vergisini ödemeye devam ediyorum. 13 Mayıs'ta Alanya'da Hastaneler Caddesi'nde bir polis kırmızı ışık ihlali yapmaktan, makasa atmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten 1967 TL para cezası yazmış. Bu motorun gerçekten nasıl Alanya'ya gittiğini ve orada nasıl trafiği tehlikeye düşürdüğünü anlayamadım, şoktayım" dedi.

"Mahkemeye başvurmamı ya da cezayı ödememi istiyorlar"

Ceza sonrası birçok yere başvuru yaptığını belirten Koptur, "Trafik tescili aradım, fotoğraflarını götürdüm. Bana ikiz plakanın olabileceğini ondan kaynaklı olduğunu savunuyorlar. Mahkemeye başvurmamı ya da cezayı ödememi istiyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bu pandemi döneminde böyle bir işle uğraştığım için çok ama çok üzgünüm. Ne yapabilirim? Ne yapacağım. Ne kadar böyle olacak bilmiyorum. Sanırım yok yere cezalar yiyeceğiz. Motoru oğlum kullanıyordu. Son 1 yıldır hiç kullanılmadı. Şimdi oğlum arabaya biniyor" açıklamasında bulundu.

Yaşadıkları karşısında üzgün olduğu görülen Koptur, "Cezayı görünce şok oldum. 31 yıllık şoförüm. 31 yılda 2 kez ceza yedim. Motoru da oğlum kullandığı için birkaç cezası oldu. Onları da ödedim. Böyle bir şey hiçbir zaman başıma gelmemişti" sözlerine yer verdi.

Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu
Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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