Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı.

Trafikteki Tahammülsüzlükte Arbede

Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı. Çekilen görüntülerdeki konuşmalardan gerginliğin nedenin trafiğin yavaşlaması olduğu anlaşılan olayda, kısa süreli arbede oldu. Arbede sırasında ayağında platin olduğunu söyleyen bir kadın darp edilerek yere düştü. Kameraya yansıyan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün açık bir göstergesi niteliğindeydi.

Kaynak: DHA
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