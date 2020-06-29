Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı
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Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı

BURSA'da, trafikte, otomobilden pompalı tüfekle motosiklet sürücüsüne ateş açıldı.

Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı
29.06.2020 08:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:05

BURSA'da, trafikte, otomobilden pompalı tüfekle motosiklet sürücüsüne ateş açıldı. Bu sırada camiye gitmek için yolda yürüyen Hüseyin Çetin (63), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 4.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte motosiklet sürücüsüne, arkadan gelen otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Motosiklet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu saldırıda, silahtan çıkan saçmalar, bu sırada namaz kılmak için camiye giden Hüseyin Çetin'e isabet etti. Paniğe kapılıp kaçmaya çalışan Çetin, yaklaşık 200 metre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Çetin, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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