Trafikte yumruklu kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafikte yumruklu kavga kamerada

Trafikte yumruklu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da, trafikte tartışma nedeniyle bir kişinin, kadın sürücünün önce aracını durdurup daha sonra küfür ettiği iddia edildi.

Avcılar'da, trafikte tartışma nedeniyle bir kişinin, kadın sürücünün önce aracını durdurup daha sonra küfür ettiği iddia edildi. Bunun üzerine kadın sürücünün eşinin araçtan inip adamı yumrukladığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'tan Avcılar istikametine giden iki sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak yolda durdu. Kadın sürücünün eşi arabadan inerek diğer sürücünün üzerine doğru yürüyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kadın sürücünün eşi, erkek sürücüyü yumruklamaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı. Kısa sürede olay yerine polis gelirken, birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar yollarına devam etti.

Öte yandan, yaşanan kavga anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tarafların tartıştıkları görülüyor. Görüntülerde daha sonra tarafların yumruklu kavgaya tutuştukları görülüyor. - İSTANBUL

Trafikte yumruklu kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yer Beşiktaş! İki turistin yarı çıplak kavgası kamerada
Yer Beşiktaş! İki turistin yarı çıplak kavgası kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Sertab Erener Burak Özçivit
Spor Balotelli Arda Turan Fatih Terim Alper Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafikte yumruklu kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:09:22. #1.15#

title