Trafikte yol verme kavgası kamerada
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Trafikte yol verme kavgası kamerada

23.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:14
Trafikte yol verme kavgası kamerada

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçakale-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden plakası öğrenilmeyen iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken sürücüler birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.


Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada
Trafikte yol verme kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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